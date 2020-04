Quels masques protègent et comment les porter correctement?

Comment le masque protège-t-il?

Si l'objectif principal est de se protéger des virus des autres, les simples masques en tissu et les masques d'hygiène sont peu utiles, car ils n’isolent pas hermétiquement la bouche et le nez. Ces masques empêchent certes les grosses particules d'entrer, mais ne sont pas équipés de filtres pour protéger contre les virus. En effet, les coronavirus sont environ 1000 fois plus petits que la section d'un cheveu et passent donc par les interstices entre les fibres du papier des masques. L'agent pathogène peut être aspiré par les ouvertures latérales des masques lors de la respiration. Ou bien le virus peut s'accrocher à des masques de classe de protection inférieure et pénétrer dans le corps lors de la prochaine respiration. Seuls les masques spécialisés N95 peuvent protéger. Ils n'offrent pas une sécurité absolue, mais atteignent des valeurs très élevées lors des tests. Toutefois, les masques N95 sont réservés au personnel soignant qui s'occupent quotidiennement de personnes infectées et ne sont pas destinés à la population générale, car le matériel disponible est encore insuffisant. Les masques FFP avec une valve au milieu sont souvent montrés dans les médias. L'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM) explique que «les masques sans valve filtrent à la fois l'air inhalé et l'air expiré et offrent donc à la fois une autoprotection et une protection contre les corps étrangers. Les masques à valve ne filtrent que l'air inhalé et ne sont donc pas conçus pour la protection des autres.» On peut également être infecté par des gouttelettes qui pénètrent dans l'œil. C’est la raison pour laquelle, le personnel soignant porte aussi des lunettes de protection ou un garde-face, qui est une espèce de vitre de protection.