Tout ce qu’il faut savoir sur l'épidémie de coronavirus

Contrairement au SRAS, les autorités chinoises ont réagi relativement rapidement cette fois-ci et n'ont pas tenté de dissimuler l'épidémie. Non seulement à Wuhan, le lieu d'origine du virus, mais aussi dans 17 autres villes, des restrictions strictes sur les déplacements sont désormais en place et les transports publics ont été arrêtés. Cela signifie qu'environ 56 millions de personnes sont pratiquement isolées. Les villes ne peuvent désormais plus être quittées qu'avec un permis spécial. Tous les cinémas, cybercafés et marchés ont été fermés. Il n'y a plus de bus, de train ou de cars longue distance. La vie publique s'est arrêtée.

Le docteur en infectiologie Jeremy Farrar se veut optimiste: «Il est encore possible de contenir l'épidémie et donc d'éviter le pire. Les mesures prises par la Chine sont draconiennes et extrêmes. Aucun d'entre nous n'a jamais rien vu de tel dans sa vie. Il faudrait remonter à 1918, à l'époque de la grippe espagnole, pour trouver un niveau de contrôle social similaire, mais même à cette époque il n'était probablement pas si drastique. Cette approche a sans aucun doute ralenti l'épidémie en dehors de la Chine. C'est quelque chose que l’on ne doit pas sous-estimer.»

Les rues de Wuhan sont désertes Pont sur le fleuve Yangtze à Wuhan, Chine Reuters, Planet Labs

Un nouvel hôpital pour l'isolement des personnes atteintes de coronavirus à Wuhan a été achevé après seulement dix jours de construction. L'hôpital Huoshenshan (Montagne du dieu du Feu) compte 1000 lits. Plus de 7500 ouvriers ont participé au projet de construction rapide. Peu de temps après, un deuxième hôpital appelé Leishenshan (Montagne du dieu du Tonnerre) avec 1600 lits a été ouvert.

Pour contenir l'épidémie, de nombreux aéroports en Chine et plusieurs aéroports internationaux ont commencé à contrôler les passagers pour détecter les symptômes de la maladie. Parce que Wuhan est un carrefour important. La ville n'est pas seulement un centre du réseau ferroviaire chinois, mais dispose également de liaisons directes avec les aéroports de 60 destinations internationales.

L'Italie, actuellement le pays le plus touché d'Europe, a également pris des mesures drastiques contre le virus. Onze villes, dix en Lombardie et une en Vénétie, ont été bouclées. Le Carnaval de Venise a été annulé, les matchs de football et d'autres grands événements ont été annulés. Les écoles et les universités de toutes les régions touchées restent fermées.