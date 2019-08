Avez-vous vu ces 50 voitures de superluxe?

Cette liste défie l’entendement. Six Bugattis, neuf Ferraris, quatre Lamborghinis, des «hypercars» de marques Koenigsegg ou Pagani… Le 5 juillet 2018, un tribunal genevois a ordonné le séquestre de ces 61 bolides de superluxe. Une collection quasiment unique par son extravagance et son prix - plus de 45 millions de francs.

Le propriétaire des voitures, le financier émirati Khadem Al-Qubaisi, est un ancien président de la banque privée zurichoise Falcon. La justice suisse enquête contre lui pour gestion déloyale et blanchiment, entre autres. Un fonds souverain d’Abu Dhabi, qu’il dirigeait, lui réclame aujourd’hui 171 millions de francs et a fait saisir sa collection de voitures par le tribunal civil de Genève.

Mais seuls 11 de ses véhicules ont été retrouvés en Suisse, les moins chers. Ils ne valent «que» 2,17 millions de francs. Alors, où sont passés les 50 bolides restants?

Une partie de la collection s’est évaporée dans des pays étrangers. Pour tenter de la retrouver, la cellule enquête de Tamedia a dressé une liste exhaustive des véhicules concernés, en se basant sur leurs numéros de plaques helvétiques (En savoir plus sur la méthodologie ).

Avez-vous vu ces véhicules, éventuellement avec leurs plaques genevoises? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter: cellule-enquete@tamedia.ch

Khadem al-Qubaisi est accusé de s’être enrichi frauduleusement alors qu’il dirigeait un fonds souverain d’Abu Dhabi, IPIC, entre 2007 et 2015. Il aurait notamment poussé le fonds à investir dans la banque italienne UniCredit, dont il détenait secrètement des actions.