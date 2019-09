Quel élu vous représente le mieux?

Derrière les portes du Palais fédéral, c’est une certaine vision de la Suisse qui est débattue quatre fois par année durant les trois semaines de session. Deux cents conseillers nationaux et 46 conseillers aux États font et défont des lois, suivant une logique partisane ou des convictions personnelles.

Au travers de ce test, nous vous proposons de vous mettre à la place d’un conseiller national et de trancher vous aussi en faveur ou contre des propositions. Les questions ont été choisies en fonction des grands thèmes qui ont animé la dernière législature, mais aussi de façon à percevoir les différences parfois fines qui existent entre les partis. De quel parlementaire auriez-vous été le plus proche, et inversement? À vos marques, prêts, votez. Apprenez-en plus sur la méthode ici.