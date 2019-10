Ma vie d’arbitre

Texte: Daniel Visentini

Vidéos: Georges Cabrera Pierre Collart a 24 ans, il était jusqu'à cet été arbitre en 2e ligue genevoise, une passion qu’il cultive depuis 2011 déjà. Ce directeur de jeu prometteur a désormais intégré un cursus de trois ans en rejoignant la Referee Academy, un centre de formation et de perfectionnement pour les arbitres qui ont du potentiel. Il officie maintenant en 2e ligne interrégionale. Les risques du métier existent: en 2018, un arbitre a été tabassé en 5e ligue, cette violence inadmissible qui enfle a conduit à une grève du corps arbitral genevois sur tout un week-end, l’automne dernier. Un geste fort. Que pense Pierre Collart de tout cela, de cette violence qui menace, justement? De son rôle, de son regard sur sa position au cœur du terrain? Nous l’avons suivi un dimanche matin. C’était à l’occasion d’une rencontre de 2e ligue entre Onex et Aïre-le-Lignon. Pierre Collart était entouré de ses deux assistants. Cet étudiant en lettres (français et histoire) raconte sa passion et on découvre son univers de l’intérieur, de son arrivée au stade au débriefing qui suit avec son coach de la commission d’arbitrage de l’ACGF. Voir la vidéo

1. L'arrivée au stade revenir Un match, comme pour ceux qui vont le jouer, commence dès le portail du stade franchi. En 2e ligue, c’est un trio arbitral qui officie. Pierre Collart arrive près de deux heures avant le coup d’envoi sur place, ici à Onex, où il retrouve ses deux assistants. Direction le petit vestiaire réservé. Le rituel s’installe. Ils se changent. Ils ont toujours deux ou trois maillots de couleurs différentes pour s’adapter aux maillots des deux équipes, mais aussi aux couleurs portées par les deux gardiens de but. Voir la vidéo

2. Le vestiaire revenir Le moment du coup d’envoi se rapproche, on passe aux choses sérieuses. Le responsable du FC Onex vient régler l’arbitre, comme c’est la coutume: ici, c’est 140 francs pour le directeur de jeu et 110 francs pour chacun de ses assistants. On ne devient pas arbitre pour s’enrichir… Ensuite, Pierre Collart donne les consignes à ses deux collègues, dans la répartition des tâches. Cela comprend aussi la gestuelle, afin de prendre la bonne décision le plus vite possible dans le feu de l’action. Voir la vidéo

3. L'échauffement revenir Le trio est prêt. Avec ses deux assistants, Pierre Collart part s’échauffer. Un arbitre central dépasse régulièrement les 10 kilomètres parcourus lors d’un match, dont près de 900 mètres à très haute intensité. «L’entraînement se fait durant la semaine, explique Pierre. J’aime bien courir seul. Je m’exerce aussi aux sprints, je fais du cardio, du gainage aussi. Et puis je circule à vélo. Cela aide également.» L’échauffement d’avant match, c’est aussi le moment de la concentration. Ensuite, il s’agit d’aller faire l’appel dans le vestiaire des équipes. Voir la vidéo

4. Le match revenir C’est le moment du match. Les équipes se saluent et Pierre Collart est immédiatement aux commandes. Il doit rester près du ballon, de l’action, sans interférer. Il doit se montrer clair dans ses décisions pour qu’elles ne souffrent pas la moindre contestation. Tout cela s’apprend. Il est d’ailleurs observé par un coach depuis la touche, Saimir Reli, de la commission d’arbitrage de l’association cantonale genevoise de football (ACGF). Ce dernier note tout, pour le bien et la progression de Pierre Collart. Voir la vidéo

5. Retour au vestiaire revenir Le match est terminé. Sans attendre, c’est immédiatement l’instant du débriefing avec l’expert qui a suivi son poulain. Saimir Reli n’est pas là pour brimer Pierre Collart. Au contraire. Il s’agit de relever avec lui les sensations, les moments particuliers qui ont rythmé la partie, de discuter des décisions et de la manière de les prendre aussi. Pierre est attentif, il donne aussi son ressenti et on remarque déjà, quelques minutes à peine après le coup de sifflet final, son aptitude à prendre du recul sur sa propre performance d’arbitre. Il est noté par Saimir Reli. Il s’est fait l’auteur d’une belle prestation et obtient logiquement la meilleure note pour son potentiel de développement, la note A. Voir la vidéo